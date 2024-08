O Boticário, reconhecida como a líder na categoria de presenteáveis, preparou uma seleção exclusiva com 27 kits e combos cuidadosamente elaborados, variando com itens, acessórios e embalagens especiais ou curadoria de produtos que, juntos, formam presentes ideais pensados para agradar todos os perfis de pais, dos clássicos até os mais modernos. Com o incentivo ao gesto de presentear como forma de afeto, a marca busca proporcionar momentos e memórias inesquecíveis, além de reforçar os laços afetivos e familiares.

A grande novidade, especialmente escolhida para celebrar este Dia dos Pais, é o Malbec Icon, lançamento que traz a releitura dessa essência icônica, com o equilíbrio da identidade amadeirada e o frescor de patchouli. Outra opção é o Kit Presente Dia dos Pais Malbec Ultra Bleu, ideal para encantar aquele pai que é único, possui um frescor intenso, combinado à força do amadeirado de Malbec.

Para os pais cheios de personalidade que foca nos próprios objetivos, o Kit Presente Dia dos Pais Quasar Classic é ideal! Também para o Dia dos Pais, pela primeira vez, o Boticário se juntou ao Dr. JONES para lançar um kit especial com The Razor 4 e Malbec Club Sensitive, proporcionando momentos de autocuidado a quem sempre se dedicou a cuidar com amor.

Com opções a partir de R$ 29,90, até o dia 11 de agosto, os itens em edição limitada contam ainda com descontos imperdíveis de até 30% em todos os canais de vendas – e-commerce, no site e app exclusivo, lojas físicas, revendedores espalhados por todo o Brasil e no WhatsApp Boti, em que é possível aplicar mais 15% de desconto adicional na primeira compra.

Conheça um pouco mais sobre o Zaad Expedition