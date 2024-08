Trinta e dois candidatos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), da Prefeitura de Manaus, estão sendo convocados para procedimentos de posse. O chamamento visa o provimento de vagas remanescentes e abrange profissionais de categorias diversas, de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior, que devem comparecer na sede da secretaria, na zona Centro-Sul, até o dia 9 de setembro.

Os convocados, aprovados no concurso público da saúde municipal, foram nomeados mediante decreto publicado na edição n.º 5.885, da quinta-feira, 8/8, do Diário Oficial do Município (DOM). A convocação, a 18ª referente ao Edital 002/2021 do certame, consta de decreto na edição n.º 5.886, da sexta-feira, 9/8, do periódico oficial. As publicações estão disponíveis para consulta on-line, pelo site dom.manaus.am.gov.br.

A convocação abrange 15 aprovados para os cargos de assistente em administração, sendo dez no regime de trabalho de 40 horas semanais e cinco no de 30 horas semanais; programador de computador (1); motorista de autos (2); técnico em enfermagem, dos quais dois em regime de 40 horas semanais e cinco no de 30 horas semanais; técnico em patologia clínica (1); enfermeiro geral (5); e nutricionista (1).

Conforme o edital de convocação, os profissionais devem, inicialmente, acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br e efetuar o cadastro on-line dos documentos exigidos para a posse, a serem avaliados pela unidade responsável de Recursos Humanos da Semsa.