A Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA) abriu, nesta sexta-feira (18/10), suas portas para alunos do Ensino Médio no encerramento da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O evento foi realizado durante três dias e teve a finalidade de aproximar a universidade da sociedade, além de promover a socialização do conhecimento gerado a partir das salas de aulas e laboratórios.

No último dia do evento, 40 alunos da Escola Estadual de Tempo Integral Maria do Céu Vaz D’Oliveira, do bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital, fizeram visitas a laboratórios da EST/UEA, uma mostra de jogos educacionais e uma exposição de trabalhos de iniciação científica e extensão.

De acordo com o diretor da EST/UEA, Prof. Dr Jucimar Maia Júnior, a iniciativa ajuda os jovens na escolha de uma profissão. Para ele, a participação em eventos nacionais e internacionais de promoção da ciência coloca a instituição como referência no desenvolvimento tecnológico.

“A educação, principalmente o Ensino Superior, é a maneira mais garantida de construir um futuro próspero. Há 13 meses, trabalhamos para que a EST/UEA possa fazer parte desse ecossistema de tecnologia e inovação aqui da Amazônia, e conseguimos. Hoje, a EST é uma referência estadual e nacional, que produz ciência, negócios e empregos, formando os melhores profissionais”, enfatizou.

O professor de Geografia Mailon Silva acompanhou os alunos no Laboratório Saltu, que desenvolve jogos eletrônicos em parceria com empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), como a TecToy. Ele destacou a importância da universidade abrir as portas para os estudantes e avalia que a medida ajuda na formação dos adolescentes.

“Aqui há uma perspectiva para que eles sejam empreendedores em um mercado profissional abrangente, e isso representa a possibilidade de um futuro melhor. Participar da visita aos laboratórios desperta a curiosidade, o interesse, a própria criatividade e isso é bom para os alunos”, ressaltou.

O aluno do 3º ano do Ensino Médio, Dheraldh Cristiano, de 17 anos, afirmou que a visita proporcionou uma reflexão sobre o seu futuro profissional. “Tem jogos que são desenvolvidos aqui e eu não conhecia. Achei muito interessante a possibilidade de existir um trabalho remunerado para desenvolver games. Isso é o sonho de qualquer um”, afirmou o aluno.

Concurso de pontes

A 21ª SNCT ocorreu em instituições de todo o país com a finalidade de socializar o conhecimento científico. Dentre as atividades realizadas na EST/UEA esteve o I Concurso de Pontes de Palito de Picolé, promovido pelo curso de Engenharia Civil.

No desafio, estudantes aplicaram os conceitos de mecânica dos sólidos, análise estrutural e residência dos materiais para produzir pontes de palitos capazes de resistir a grandes pesos. A ponte que ficou em primeiro lugar resistiu ao peso de 90kg. O segundo lugar suportou 59kg e o terceiro, 55kg.

“A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a nossa 17ª Semana de Engenharia Civil têm o objetivo de, além de o aluno adquirir o aprendizado com palestras, dar a oportunidade de eles mostrarem através desta oficina aquilo que eles aprenderam”, declarou o coordenador do curso de Engenharia Civil da EST/UEA, Prof. Dr. Fernando Fernandes.

A atividade foi apoiada pela empresa AltoQI, que desenvolve programas de computador para gestão de projetos de construção. Os vencedores ganharam acesso à plataforma Education da empresa para auxiliar nos estudos.

Celeiro tecnológico

O trabalho da EST/UEA sobre a biodiversidade amazônica também esteve presente nos dias do evento com uma palestra sobre as variações climáticas na Amazônia e um workshop sobre o impacto do desflorestamento na duração das estações seca e chuvosa no bioma amazônico brasileiro.

A coordenadora de Qualidade de Ensino da EST/UEA, Prof. Dra. Samantha Pinheiro, afirma que a SNCT é a oportunidade de mostrar a produção científica realizada no Amazonas.

“A Escola Superior de Tecnologia, hoje, vira um celeiro de inovação, de conhecimento, mostrando como a ciência e a tecnologia se difundem no meio da sociedade. É um momento crucial para que toda a comunidade EST e estudantes de outras unidades da UEA possam se qualificar e desenvolver profissionalmente”, declarou.