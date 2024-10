Barcelos, AM – A cidade de Barcelos, no interior do Amazonas, foi surpreendida na última quinta-feira por um incidente inesperado: uma fábrica de gelo tipo “flutuante” localizada às margens do Rio Negro afundou parcialmente nas águas, gerando grande prejuízo ao proprietário.

A fábrica, que tem papel fundamental na economia local, fornecendo gelo para pescadores e comerciantes da região, submergiu em circunstâncias ainda desconhecidas, despertando preocupação entre os moradores sobre as causas do acidente e os impactos econômicos que pode gerar.

Em resposta ao ocorrido, a população de Barcelos se mobilizou em um gesto de solidariedade, oferecendo apoio ao dono da empresa nesse momento delicado. A situação segue sob monitoramento, e mais informações devem ser divulgadas nos próximos dias, à medida que as autoridades e os responsáveis pela fábrica derem mais detalhes do incidente.

