Carlos Sainz, da Ferrari, destacou-se no único treino livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, registrando o tempo de 1min33s602. Ele foi seguido de perto por seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, que ficou em segundo lugar. Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio na terceira posição, enquanto Lando Norris, da McLaren, garantiu o quarto lugar.

A lista dos dez primeiros colocados no treino livre é a seguinte: Carlos Sainz (Ferrari) com 1min33s602, Charles Leclerc (Ferrari) com 1min33s623, Max Verstappen (Red Bull) com 1min33s855, Lando Norris (McLaren) com 1min33s868, Oscar Piastri (McLaren) com 1min33s908, Lewis Hamilton (Mercedes) com 1min33s963, George Russell (Mercedes) com 1min34s093, Kevin Magnussen (Haas) com 1min34s096, Fernando Alonso (Aston Martin) com 1min34s112 e Yuki Tsunoda (Red Bull) com 1min34s313.

Este treino livre foi crucial, especialmente por conta do formato sprint que será utilizado neste fim de semana. Os pilotos estavam focados em otimizar o desempenho de seus carros, buscando o melhor ajuste possível para a corrida. A expectativa é alta para a corrida sprint, que está agendada para sábado, às 15h, e o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que ocorrerá no domingo, às 16h.

