A volta de Neymar aos gramados parece estar próxima. Segundo o técnico Jorge Jesus, o craque brasileiro está 100% recuperado do rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo: “Hoje Neymar completou um ano de sua lesão. Ele está totalmente recuperado clinicamente e se juntou aos treinos com o grupo. Vamos ver se as coisas continuam positivas nos próximos dois dias, aí ele será integrado à próxima missão do time.”, disse Jesus nesta sexta-feira (18).

Neymar não joga há mais de um ano, quando se machucou na seleção brasileira enquanto disputava as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogador voltou a treinar normalmente no último dia 29 e se prepara para atuar contra o Al-Ain, pela Champions League da Ásia, na próxima segunda-feira (21). Já na Saudi Pro League, o Al-Hilal faz boa companha e lidera a competição com 100% de aproveitamento: sete vitórias em sete jogos.