A Escola de Árbitros Syria Flores da Silva (EAF), da Federação Amazonense de Futebol (FAF), divulgou nesta semana a abertura das inscrições para a pré-seleção do curso de árbitros de futebol de 2024.

Com o intuito formar mais árbitras, a EAF cobrará apenas a taxa de inscrição para as alunas, que serão isentas pela FAF dos demais pagamentos do curso. As inscrições poderão ser realizadas até 25 de julho.

Após preencher o link da inscrição, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa até o dia 25 de julho. O valor da inscrição para as candidatas será de R$ 300. Já para os candidatos será de R$ 300 no ato da inscrição, mais seis parcelas de R$ 500.

Com duas turmas, o curso de árbitros obedecerá a carga horária nacional estabelecida pela Escola Nacional de Arbitragem de Futebol, com carga horária mínima de 240 horas. As aulas da Turma I, serão às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h15 às 21h15, enquanto as da Turma II, aos sábados, das 8h às 18h. Os dias e horários poderão ser ajustados pela EAF.

Requisitos

Para ingresso e conclusão do curso, os candidatos deverão ter concluído o ensino médio, não ter antecedentes criminais, não participar de casas de apostas e não ter o CPF vinculado a sites do gênero, ter aptidão física e ser aprovado no teste físico FIFA 2, que será aplicado no final do curso. Tais requisitos precisarão ser comprovados, mediante entrega de documentos.

Depois de cumpridas todas as etapas de inscrição, o aluno receberá um kit árbitro, que será entregue na aula inaugural e contará com os seguintes itens: camisa personalizada do curso, short de árbitro, um par de cartão, livro de regras, moeda de toss, apito e um par de bandeiras.

Demais informações sobre o processo de inscrição e o regimento do curso podem ser conferidas no edital, disponível no link edital ou por meio do WhatsApp (92) 99231-2552, ou do e-mail para secretariaescolafaf@gmail.com.

Turma de 2023

No dia 19 de abril de 2024, a CEAF-AM da Federação Amazonense de Futebol (FAF) formou a primeira turma de árbitros e assistentes da gestão “A Floresta é a Bola da Vez” em uma cerimônia na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Com a presença do presidente da FAF, Ednailson Rozenha, e outros diretores, 41 alunos concluíram o curso e já estão atuando nos jogos de base e Copa da Floresta.

