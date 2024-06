O boi-bumbá Caprichoso não poderá utilizar guindaste para elevar alegorias e itens durante o Festival Folclórico de Parintins, que começa nesta sexta-feira (28/06). A proibição foi assinada pelo comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Alexandre Freitas.

A diretoria do Garantido fez uma consulta ao CBMAM questionando a segurança do uso do guindaste pelo Caprichoso.

A proibição é datada de quinta-feira (27/06). O Caprichoso respondeu que tinha licença prévia, mas o mesmo documento impede o içamento de pessoas e alegorias dentro do Bumbódromo.

Segundo o documento, o Caprichoso não comprovou o cumprimento das normas para realizar o levantamento de alegorias no guindaste.

“Considerando que o boi bumbá Caprichoso não comprovou cumprimento integral das normas citadas, principalmente no tocante ao isolamento de risco e modalidade de içamento de pessoas”, destaca.

O Corpo de Bombeiros ressalta que “como órgão fiscalizador não pode autorizar qualquer atividade que envolva o risco à integridade física de pessoas, devendo zelar pela incolumidade de pessoas”.

O documento completo está em bit.ly/3zlwgrH.