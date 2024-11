O Flamengo encara o Atlético-MG, nesta quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro dos times após a final da Copa do Brasil e o título rubro-negro conquistado na casa do adversário. Para o duelo, Filipe Luís tem desfalques importantes: Léo Ortiz, Gerson e Varela foram convocados para a data Fifa, já Pulgar, De la Cruz, Carlinhos e Arrascaeta estão entregues ao departamento médico, enquanto Allan está suspenso, e Gabigol, afastado. Pedro e Viña só retornam em 2025, e Everton Cebolinha, se recupera de grave lesão.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo é: Rossi; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Alex Sandro; Michael e Bruno Henrique. A equipe é a quinta colocada no Brasileirão, com 58 pontos em 32 jogos. São 17 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, somando 60% de aproveitamento. O jogo entre Flamengo e Atlético-MG terá transmissão com narração ao vivo no YouTube Jovem Pan Esportes.