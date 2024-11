Uma picape perdeu o controle e saiu da pista caindo num matagal às margens da Avenida Jacira Reis, no Kissia, na zona Centro-Oeste de Manaus, no final da manhã, desta quarta-feira (13). O acidente provou um grande engarrafamento com o fechamento da via, que dá acesso aos bairros do São Jorge, Compensa e Ponta Negra para que fosse feito o resgate do motorista, que ficou preso nas ferragens do carro, e retirada do veículo.

A vítima estava consciente, com contusões e escoriações pelo corpo e foi retirada com a ajuda do Corpo de Bombeiros. A corporação prestou os primeiros-socorros à vítima ainda no interior do veículo, após a retirada das ferragens.

A vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. O estado de saúde dela não foi divulgado e as causas do acidente seguem desconhecidas.

Interditada

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) interditou a avenida no sentido Bola das Letras, foi interditado, temporariamente, no início da tarde para a remoção do veículo.

Os agentes do IMMU prestaram apoio durante a operação de retirada do veículo e trabalharam para liberar a via o mais rápido possível.

