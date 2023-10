Na manhã desta quarta-feira (25), a picape na qual o prefeito de Manaus, David Almeida, retornava de uma inauguração foi atingida por outro veículo (Volkswagen modelo Voyage), na estrada do Tarumã. Os ocupantes dos dois carros receberam atendimento médico e passam bem.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, em boletim de ocorrência, o condutor do veículo de passeio assumiu que provocou o acidente ao cruzar de forma brusca a frente da picape em que o prefeito e a equipe estavam.

Seguindo o protocolo de segurança, o prefeito foi retirado do local e passou por atendimento logo após o acidente e nada de grave foi constatado. Ele passa bem e está em casa.

No local do acidente, a equipe que acompanhava o prefeito acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestando toda a assistência ao condutor, que é motorista de aplicativo e estava com passageiros.

Após o atendimento médico, foi constatado apenas uma leve escoriação em uma das passageiras do Voyage.