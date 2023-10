O meio-campista Sandro Tonali, do Newcastle, ficará suspenso do futebol por dez meses devido ao seu envolvimento com apostas esportivas. De acordo com o jornal espanhol “AS”, o italiano admitiu já ter feito diversas apostas, inclusive em equipes em que atuou. Após o escândalo, o meia entrou em acordo com a Federação Italiana para ter uma redução de pena. Segundo a publicação, o jovem de 23 anos também terá que apresentar um plano terapêutico para tratar o vício em apostas e dará palestras sobre o assunto para jovens. Formado nas categorias de base do Brescia, Tonali ganhou destaque internacional no Milan. No meio deste ano, o atleta se tornou o reforço mais caro da história do Newcastle, em operação que custou 70 milhões de euros (cerca de R$ 340 milhões). No período em que ficará sem atuar, o meia não será remunerado pela equipe britânica.

Leia também

Champions: Barcelona, PSG e City vencem no complemento da terceira rodada; veja resultados e classificação



Porta-voz do Barcelona chama Vinicius Júnior de 'palhaço', diz que brasileiro não sofre racismo e questiona pedaladas