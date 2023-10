Chegaram em Manaus, nesta quarta-feira (25/10), 180 contêineres, no porto Chibatão, na Colônia Oliveira Machado, zona Sul, com insumos para abastecer o comércio e a indústria local. De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Informação (Sedecti), Serafim Corrêa, que acompanhou os trabalhos no porto, mais 700 contêineres vão chegar até sábado (28/10).

“Hoje, às 7h, atracou, no Porto Chibatão, o empurrador Luiz Felipe II, que trouxe um comboio com 180 contêineres. Esses contêineres foram descarregados no porto Vila do Conde por um navio que não conseguiu passar no estreito da Costa do Tabocal, mas esses contêineres estão vindo. Já entraram 1600 contêineres e esta semana chegarão mais 700 contêineres”, informou.

O titular da Sedecti ressaltou que o Governo do Amazonas não mede esforços para que a economia do estado cresça e que as atividades da indústria e comércio não parem.

“A chegada destes contêineres mostra que não teremos problemas de abastecimento em Manaus. Manaus não parou e não vai parar. Estamos todos juntos, o governo estadual, federal, municipal, empresariado, operadores portuários, transportadores, todos, em um esforço único para que Manaus continue forte e pujante”, ressalta.

Indústria otimista

O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) reúne-se nesta quinta-feira (26/10), às 14h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), situado na avenida Joaquim Nabuco, Centro, zona Sul da cidade. A pauta é para liberação de 35 projetos com investimentos estimados em R$ 421 milhões e geração de 727 novos postos de trabalho, no período de até três anos, além de outros 202 remanejados dentro da própria indústria que foram avaliados. A 304ª reunião ordinária do Conselho será presidida pelo vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza.