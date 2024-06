Enshrouded (Reprodução/Divulgação)

Enshrouded é um RPG de até 16 jogadores, portanto, despertar e sobreviver ao horror da névoa corruptora é essencial. Entre em um vasto mundo, derrote chefes poderosos, construa salões magníficos e siga seu caminho neste RPG de ação e sobrevivência cooperativo.

Confira o trailer de “Enshrouded”:

Review

Enshrouded é fiel aos gráficos realistas, bem executados, com uma vasta visão de imersão de gameplay, entregando uma ambientação ultra. E com isso, é entregue uma verdadeira experiência de RPG.

Elevando um grande realismo em cada detalhe do jogo, o mesmo tem uma ótima execução, agradando de forma genuína ao olhar de quem está do outro lado da tela, além de claro, possibilitar que em cada mundo, possa ter até 16 jogadores juntos divertindo.

É inegável que o potencial do mesmo possa ser visto de longe, tudo muito bem construído, ainda que exista alguns pequenos problemas, como delays na renderização, esperar o pré-processamento, o que claramente é entediante. Vale apena jogar Enshrouded e não apenas isso, convidar seus outros amigos para viver essa experiência.

The post Enshrouded: Game Review appeared first on BreakTudo.