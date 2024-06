A campanha Maio Amarelo, promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), cumpriu seu objetivo de reduzir os sinistros de trânsito na capital.

Em maio, o IMMU contabilizou 267 acidentes, índice menor que o registrado em abril, quando ocorreram 276 sinistros. Foram 11 acidentes a menos, em comparação com o mês anterior, uma redução de 3,6%. Em abril, houve 124 acidentes com vítimas lesionadas, número reduzido para 121 em maio. As vítimas fatais do trânsito em abril foram cinco e, em maio, foram quatro.

Os números refletem a atuação combinada dos diversos setores do IMMU. Ao todo, o setor de educação do IMMU realizou 33 ações em escolas, empresas, órgãos públicos e também em vias da cidade. As atividades atingiram 35 mil pessoas, levando informação e orientações a pedestres e condutores.

Entre as ações de educação, o órgão levou estudantes para conhecer empresas de ônibus que atendem o sistema de transporte de Manaus. Nessas ocasiões, os estudantes participaram de palestras com informações básicas sobre regras de trânsito e boa convivência no transporte público

Quanto à gestão de Engenharia do IMMU, o órgão continuou com a implantação de sinalização horizontal e vertical em diversas zonas da capital. Neste ano, o instituto já implantou 275 faixas de pedestres.

Ainda em maio, a Prefeitura de Manaus iniciou a implantação de radares de controle de velocidade, em um esforço para combater irregularidades e preservar vidas na cidade. Foram instalados sete radares na avenida do Turismo, zona Oeste de Manaus, que funcionarão em caráter educacional por 90 dias.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, avaliou as ações promovidas pelo instituto e o sucesso alcançado.

“Temos números positivos para apresentar o resultado de todo o esforço que a equipe do IMMU faz junto às equipes do Sinetram e empresas de transportes e demais colaboradores. As pessoas não podem dirigir em alta velocidade, não podem beber e dirigir, essas são algumas das maiores causas das mortes no trânsito. Nós chamamos a população a sociedade para, juntos, reduzirmos os acidentes e fazer um trânsito melhor e mais seguro”, destacou o diretor-presidente do IMMU.

