Na noite do último domingo (07), o BBB 24 proporcionou fortes emoções aos espectadores. A eliminação de Giovanna no paredão, disputado com Alane e Davi Brito, foi marcada por uma alta porcentagem de votos, resultando na saída dela do jogo.

Após a eliminação de Giovanna, ocorreu uma nova prova do líder, na qual Davi Brito emergiu como vencedor pela primeira vez, além de receber um prêmio em dinheiro de 100 mil reais. Alane acabou no paredão por ter sido a primeira eliminada da prova do líder.

Como líder, Davi decidiu colocar Isabelle Nogueira em seu grupo VIP. Na sequência, durante a formação do paredão na sala, Davi indicou diretamente Lucas Buda. Após as indicações do líder, a casa votou, e Isabelle foi a mais votada, tornando-se a terceira emparedada da paredão.

Quem você elimina neste paredão?

Segue abaixo a lista de quem votou em quem:

Davi indicou Lucas Buda

Buda votou em Matteus

Isabelle votou em Matteus

Alane votou em Isabelle

Bia votou em Isabelle

Matteus votou em Isabelle

The post Enquete BBB 24: Alane, Buda e Isabelle estão no paredão, quem você elimina? Vote! appeared first on BreakTudo.