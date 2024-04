Em jogo válido pela final do segundo turno do Campeonato Amazonense, o Manaus venceu o Parintins por 1 a 0 e conquistou o título. O gol foi marcado pelo atacante Dênis, aos 36 segundos do segundo tempo. Com a conquista, o Manaus garante a vaga na Copa do Brasil e Série D da próxima temporada.

O Manaus chegou na final do segundo turno do Barezão após fazer a melhor campanha do grupo A, terminando isolado na liderança. Conquistou 10 pontos em quatro jogos disputados, sendo três vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Nas quartas de finais, goleou o São Raimundo por 5×0. Na semifinal, goleou o Unidos do Alvorada por 4×0, e na final, venceu o Parintins por 1×0 e se sagrou campeão do segundo turno do Amazonense e vai enfrentar o Amazonas para buscar o título do campeonato de 2024. O Parintins volta a campo apenas na próxima temporada, no Estadual.

