Após a eliminação de Giovanna, mais um paredão foi formado no “BBB 24“. Davi se tornou líder e indicou Lucas Henrique para a nova berlinda. Entretanto, o baiano surpreendeu ao revelar que cogitou votar em Isabelle. Ainda, na madrugada desta segunda-feira (8), Matteus afirmou que não ficou com Cunhã, mas a sister garantiu que beijará o gaúcho caso não seja eliminada.

Alane e Isabelle

Depois de ir ao paredão, Isabelle entrou no quarto para orar e encontrou Alane chorando. Além de Buda, as duas também estão na berlinda. Com o afunilamento do jogo, os aliados do grupo Fadas precisaram votar uns nos outros. Então, a paraense pediu desculpas por ter votado na manauara. “Só queria te falar que tu entende eu ter votado em ti, mas eu não queria ter votado. Não queria ter votado, mas Matteus e Bia são meu pódio. Aí com Davi líder. Eu votaria no Davi antes de votar em ti, mas realmente, de coração, não dava votar no Matteus e nem na Bia. Eu sei que tu entende, mas eu só queria deixar claro, sabe?“, disse. Veja:

Alane para Isabelle: “Eu votaria no Davi antes de votar em ti” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/UDPfj85MEE — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024

A bailarina ainda disse que não gostaria de ter votado na sister pela amizade construída e por ela também ser do Norte. E Cunhã respondeu: “Eu entendo, eu entendo. Horrível esse paredão pra mim, não queria que você estivesse no paredão, você acabou de voltar. E também a gente ir juntas… Pra mim, é uma dor, uma faca no coração. De verdade. Na minha cabeça tá passando várias coisas. Eu super entendo você, vocês não iam votar no Matteus“. Confira:

Isabelle: “Eu não queria que você estivesse nesse paredão, você acabou de voltar. E a gente tbm ter que ir juntas, pra mim é uma dor no coração, é uma faca no coração, de verdade.” Isa está muito mal por ter que ir junto com a Alane pro paredão. #BBB24 pic.twitter.com/p2WOtk1BZP — Jhonatando (@Jhonatndf) April 8, 2024

Já no quarto do líder, Davi explicou para Isabelle uma estratégia que havia cogitado. “A gente chegou numa etapa do jogo em que todo mundo se vota, não tem mais isso. Agora, realmente, não tem mais choro nem vela“, comentou Cunhã. Depois, o brother revelou seu plano. “Eu ia votar em você. Mas se eu voto em você, eles votam no Lucas, ia dar no mesmo“, disse ele.

Sem surpresa, a sister respondeu: “Eu pensei que tu ia fazer isso. Ainda ia falar contigo. Só que tinha o Lucas. Porque se não tivesse o Lucas, você ia fazer isso, fácil. Agora sim, porque no começo tinha muito isso. Até essa semana, aquela coisa toda com a Giovanna, que me deixou confusa“. Davi explicou que também tinha argumentos para votar em Buda.

“Agora é isso, eles três votando na gente. É como eu te falei desde o início do jogo, que eles três sempre iriam votar na gente, e nós dois sempre iríamos ficar sozinho. Mas é o público que escolhe agora. Já pensou nós dois cair em um paredão com um deles? Aí é o público que vai escolher. Se o público decidir que a gente tem que ir para a final. É isso o que eu falo, foge do nosso controle agora, sabe?“, completou o líder. Confira:

Davi revela estratégia e voto em Isabelle #BBB24 pic.twitter.com/o9TSphNAHO — WWLBD (@whatwouldlbdo) April 8, 2024

[anuncio]

Beijou ou não beijou?

Ainda durante a madrugada, Matteus garantiu para Alane e Beatriz que não beijou Cunhã no quarto Fadas. “Que nem esse negócio da Isabelle, eu fiquei esses 90 dias pensativo, no sentido do negócio com a Anny. Mas hoje, eu parei pra pensar um pouquinho que ela pediu para parar de ficar uma semana antes de sair. A gente não ficou ali de beijo, ficamos de dar risada, de brincar, ficamos na parceria, não tinha nada de vínculo, entendeu?“, explicou.

Em seguida, Alegrete disse que se sentiu culpado por Deniziane ter saído do jogo. “Em nenhum momento eu quis que ela saísse, de alguma forma, eu causei a saída dela. Eu quero ter uma conversa com ela lá fora. Eu não estava com a intenção de ficar com alguém aqui, eu nem fiquei com a Isabelle. A gente nem ficou, estava de frescura ali debaixo das cobertas“, acrescentou. Veja:

O matteus falando que não ficou com Isabelle

Alane falando pro matteus aproveitar mas morrendo de medo que ele aproveite e perca a chance de ir pra final #BBB24 pic.twitter.com/5RwG2FbSOg — Carlamelized Apple (@WriteOnMyDope) April 8, 2024

Entretanto, antes da declaração de Alegrete, Isabelle garantiu que beijará o brother na próxima festa, caso retorne do paredão. “Se eu tô no paredão, é graças a quem? Ao Matteus“, comentou ela. “Tá. Depois, se tu quiser, eu vou me redimir te dando um beijo. Não vai querer?“, perguntou ele. “Quarta-feira, na festa. Se eu ainda estiver aqui“, respondeu Cunhã. Assista:

isabelle mandou avisar que o beijo com matteus vem quarta na festa, se ela voltar do paredão. estão votando mabellers?????? boraaaaa #ForaBuda #BBB24 pic.twitter.com/FNtfzjykZM — escrava da OAB (@thaiisportela) April 8, 2024

O post BBB24: Davi surpreende com confissão, Matteus diz se beijou Isabelle, e ela faz promessa animadora; assista apareceu primeiro em Hugo Gloss.