O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), está com 82 vagas de emprego nesta segunda-feira (30).

Os candidatos às vagas devem ir na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, Avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

04 VAGAS: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL

Escolaridade: Técnico Completo; Superior Completo ou Superior Cursando.

Com experiência em mecânica industrial.

Ter curso desejável em mecânica industrial.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência em auxiliar o pedreiro a executar trabalho de alvenaria e concreto.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter habilidades em atividades administrativas com vivência em cobranças.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MONTADOR NAVAL II

Escolaridade: Técnico Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em trabalhar com reformas de estruturas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CORTADOR DE TECIDOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em corte de máquinas profissionais para o setor de uniformes e coletes.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: JARDINEIRO I

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Vivência em paisagismo, habilidades com manutenção de jardins e cuidado com plantas diversas em área externa. É imprescindível ter habilidade com roçadeira.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE JARDINAGEM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Vivência em paisagismo, habilidades com manutenção de jardins e cuidado com plantas diversas em área externa.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: CAMAREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função.

Inglês intermediário para conversação

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TOPÓGRAFO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Ter habilidade com estação total.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Ter trabalhado em empresa de terraplenagem ou pavimentação.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CALDEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Ter trabalhado em empresa de terraplenagem ou pavimentação.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MONTADOR DE ESTRUTURAS EM ALUMÍNIO DE BAÚ

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em desmontar e montar o baú da carreta ou caminhão baú.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE SERIGRAFIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em operar máquina de serigrafia de verniz, impressão de tela e papel geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: REPRESENTANTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento na linha têxtil e ter veículo próprio (carro ou moto)

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

30 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AGENTE DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: REPOSITOR DE MERCADORIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na função.

Ter como diferencial o curso de Atendimento ao cliente.

Residir no Coroado ou Alvorada.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

