O Brasil conquistou, até o momento, 106 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. São 34 ouros, 39 pratas e 33 bronzes. Com esse resultado, o país está na terceira colocação geral da competição, deixando para trás o Canadá, agora o quarto colocado, que tem 98 medalhas, sendo 33 de ouro. Neste domingo, 29, quando soou o apito final no Ginásio Polidesportivo de Viña del Mar, no Chile, a delegação brasileira no Pan de Santiago encerrou uma jornada repleta de simbologias. Na quadra, a equipe feminina de handebol derrotou sem sustos a Argentina por 30 x 18 na final, garantiu a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e selou o heptacampeonato consecutivo em Jogos Pan-Americanos, uma hegemonia indiscutível. A conquista do handebol foi o oitavo ouro brasileiro neste domingo, o melhor dia para o país desde o início da competição continental no Chile, que segue até o dia 5 de novembro. O país também teve ouros no basquete feminino, na canoagem slalom (três), no judô (dois) e no tênis (um). A delegação do Brasil dormiu a um ouro de superar também o México e chegar à segunda posição geral. Os mexicanos somam 35 ouros e 88 medalhas. O topo do quadro segue com os Estados Unidos, com 68 ouros e 163 medalhas. Outro recorte marcante é o de gênero. Dos 34 ouros nacionais, 17 vieram no feminino, contra 16 no masculino e um nas disputas mistas. As mulheres somam 51 medalhas e os homens, 47. As provas mistas acumulam oito pódios.

