No município de Novo Airão (a 115 quilômetros da capital), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), deflagrou ação policial, na tarde de segunda-feira (30/08), por volta das 16h, e deteve sete pessoas, com idades entre 21 e 36 anos, pelos crimes de furto qualificado e receptação. As prisões foram efetuadas em partes distintas da localidade.

O delegado Renato Simões destacou que a operação ocorreu com o intuito de reprimir a prática de furtos qualificados ocorridos no município. Segundo ele, os policiais tomaram conhecimento dos delitos por meio de denúncias anônimas e, também, após as vítimas comparecerem à delegacia para registrar Boletins de Ocorrência (BO) relatando os fatos.

“Esses furtos estavam ocorrendo nos bairros Centro e Remanso, em Novo Airão. Com base nas informações, iniciamos as diligências e conseguimos localizar essas sete pessoas, sendo seis homens e uma mulher”, disse o delegado.

Simões explicou que, entre os setes detidos, dois foram presos em flagrante pelos crimes de furto qualificado e receptação. Os demais foram ouvidos e liberados para responder em liberdade.

Objetos recuperados – Os policiais civis recuperaram vários objetos provenientes de furtos, entre eles: motores de popa, motosserras, bombas d’água, botijas de gás, entre outros.

Procedimentos – Os indivíduos irão responder por furto qualificado e receptação. Após o término dos procedimentos cabíveis, eles permanecerão custodiados na carceragem da 77ª DIP, à disposição da Justiça.