Três jovens foram detidos pela Guarda Civil Municipal de Barcelos na madrugada desta sexta-feira (03-09).

A ação foi durante patrulhamento na Rua Gerino Rosa, bairro São Francisco, a guarnição avistou vários indivíduos em atitude suspeita à margem da via, e ao se aproximarem, os mesmos empreenderam fuga tomando rumos distintos, a guarnição então realizou buscas nas proximidades encontrando um dos suspeitos (Allan da Silva Ugarte 23 anos) e próximo, havia um terçado e uma arma de fogo tipo ESPINGARDA, NAO MUNICIADA, marca ROSSI, CALIBRE 20 de numeração não localizada.

Ao ser indagado sobre os achados, o mesmo informou que estava com amigos a espera de um indivíduo que o atacou com uma faca minutos antes e que a arma ele teria pego com (Rodrigo Santos da Silva 21 anos) para "assustar" seu desafeto o qual não soube identificar pelo nome.

Seus comparsas foram localizados na Avenida Mariuá bairro centro próximo ao banco Bradesco e assumiram participação. Além de Allan e Rodrigo também foi detido o nacional Washington Santos Carvalho da Silva 20 anos.

Allan apresentava um ferimento superficial no pescoço, supostamente ocasionado por arma perfuro cortante e foi encaminhado ao HGB para cuidados médicos, após, todos foram encaminhados a delegacia Civil juntamente com os materiais apreendidos pra procedimentos legais.