Uma ação integrada entre os agentes da Polícia Civil de Roraima (PCRR) lotados no Departamento de Operações Especiais, Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) e de Caracaraí, que integram a Operação Hórus, localizaram e prenderam na tarde desta quarta-feira (01) em Caracaraí, região Sul do Estado, o braçal H.A.R. de 29 anos, acusado de estupro de vulnerável.

H.A.R. de 29 anos foi sentenciado a pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. O mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Barcelos, no Amazonas.

O braçal foi preso em via pública e colaborou com a ação policial não resistindo à prisão. Ele foi levado à sede da Delegacia de Caracaraí para trâmites formais, em seguida foi submetido a exame de integridade física no Hospital do município, e depois recambiado para a Capital, sendo entregue na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.