Manaus – Após o Governo do Amazonas anunciar a desobrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados em todo o Estado, a Prefeitura de Manaus anunciou que manterá a exigência do acessório em ambientes fechados. A exigência deve ser mantida até dia 30 deste mês, quando se completa o período de 14 dias de monitoramento das condições epidemiológicas da população, após o município liberar o uso do equipamento de proteção em locais abertos.

A máscara deixou de ser obrigatória em locais abertos conforme o decreto municipal nº 5.274, publicado na edição nº 5.304, do Diário Oficial do Município (DOM), do último dia 16.

De acordo com o prefeito David Almeida, Manaus só deve avançar para novas etapas de flexibilização das medidas protetivas contra a Covid-19 se as condições epidemiológicas, tais como número de casos novos, internações e óbitos, se mantiverem em queda.

Desobrigação no Amazonas

Na manhã desta quarta-feira (23) o Governo do Amazonas recomendou a desobrigação do uso de máscaras com a justificativa da diminuição de casos de internações, de óbitos e de casos confirmados do vírus. Os órgãos, no entanto, recomendam que a população continue com o ciclo de vacinação contra a Covid-19, tomando a terceira e quarta dose.

A decisão também diz que os municípios do Estado têm poder de decidir de se mantém ou não a obrigatoriedade do acessório.