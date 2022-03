Avalie o post

O Programa “Mais Manaus”, resultado de convênios entre a Prefeitura da capital e Governo do Estado, já começou a ser implementado. O investimento exato para a reforma das feiras é de R$ 24 milhões 809 mil. Neste pacote estão inseridas as maiores, que atuam também como centro de distribuição, como a Manaus Moderna, Feira Municipal da Banana e a Feira Municipal da Panair, cujo o valor do convênio é da ordem de R$ 5 milhões. Ao todo, 29 feiras da capital passarão por obras de manutenção e reparos.



Nesta quarta-feira, o prefeito de Manaus, David Almeida, juntamente com o titular da Semacc – Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, Renato Júnior, assinaram a ordem de serviço para o início das obras de reforma do Mercado Municipal Carneiro da Mota , localizado no Morro da Liberdade, zona Sul.



O mercado opera com 33 permissionários e gera aproximadamente 80 empregos diretos e indiretamente. A última reforma realizada no espaço ocorreu em 2001. A obra atual é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Alberto Neto, no valor de R$ 839,9 mil. Como destaca Renato Júnior, secretário da Semacc.

O pacote de obras da ordem de R$ 35 milhões será empregado também na construção e revitalização de galerias, além da criação de espaços itinerantes.



