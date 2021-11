5/5 - (1 vote)

Manaus – O Manauara Esporte Clube duela contra o Operário Esporte Clube pela final do Campeonato Amazonense Série B 2021 nesta quarta-feira (17), às 15h, na Arena da Amazônia.

O atacante Juninho, comentou sobre os bastidores do elenco do Robô. Segundo ele, o foco é ser campeão.

“Não só eu, mas todos do grupo estamos bem determinados para a partida. Sabemos que vamos encontrar um adversário qualificado, mas treinamos forte nos últimos dias, estamos preparados e totalmente focados em sermos campeões”, disse.

Além do jogo ser especial por se tratar de uma final, outro fator também anima o plantel laranja e preto. Será a primeira partida do caçulinha amazonense na Arena da Amazônia.

“O fato da final ser na Arena, torna especial, será um clima totalmente diferente. Acredito que vai ser bom para ambas equipes”, contou.

Juninho divide a artilharia da competição com o também atacante do Manauara, Abner, cinco gols cada.

“A pressão é natural, desde quando nos apresentamos, deixamos claro onde queríamos chegar e juntos no dia a dia fomos buscando melhorar até conseguir esse objetivo”, afirmou.

Fonte