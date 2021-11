Avalie o post

Já são 59,9% de brasileiros totalmente imunizados contra o coronavírus ante 58,8% de americanos com proteção total

O Brasil superou os Estados Unidos na taxa de população completamente vacinada contra a Covid-19. De acordo com dados do Departamento de Informática que centraliza informações do Sistema Único de Saúde (DataSUS), o País tem 59,9% de pessoas completamente imunizadas, enquanto os EUA, segundo informações do Centro de Controle e Prevenção de Doença (CDC), chegaram a 58,8% de americanos vacinados.

Brasil supera EUA na taxa de pessoas com vacinação completa (Foto: Fábio Rodigues Pozzebom / Agência Brasil)

Em números absolutos o Brasil aplicou menos doses do que os EUA. A diferença se dá porque a população do país estrangeiro é maior.

O Brasil tem 127,9 milhões de pessoas que receberam as duas doses ou o imunizante de dose única, o que equivale a 59,9% dos brasileiros. Tomando por base dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população brasileira é de 213,2 milhões.

Nos Estados Unidos são 195.275.904 cidadãos imunizados completamente, o que significa 58,8% de vacinados, já que são 331,8 milhões de pessoas que vivem por lá, segundo o CDC.

Na comparação de pessoas que tomaram a primeira dose, a situação se repete. O Brasil tem 157.291.218 pessoas com uma aplicação, o que representa 73,9% da população nacional. Já os EUA têm 227.133.617 vacinados com a primeira dose, ou 68,4% dos americanos.

Já quando são comparados os dados da dose de reforço, o país estrangeiro está bem à frente do Brasil. Lá, são 30.067.444 pessoas com a terceira dose, o que representa 9,07% da população. Aqui são 11.312.912 brasileiros com a dose de reforço, ou 5,29% da população.

Dados do Our World in Data, site que compila informações mundiais da Covid-19 e é vinculado à Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostram que 41% da população do mundo está completamente imunizada e 52% receberam ao menos a primeira dose da proteção contra o novo coronavírus.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

