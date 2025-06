Visuliazação: 0

Os benefícios fiscais, a política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e demais vantagens de se investir na Zona Franca de Manaus, também fizeram parte das “rodas de conversas” nos estandes da Eletrolar Show 2025, após a abertura do evento realizada na tarde e noite de segunda-feira (23), no Distrito Anhembi, em São Paulo. Acompanhado de equipe técnica, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, foi recebido por empresários interessados em conhecer mais sobre o modelo e saber os caminhos que devem tomar em relação a possíveis investimentos na região.

A missão é encarada como uma oportunidade de não somente fortalecer parcerias com entidades representativas do setor Eletroeletrônico, mas também atrair as empresas, tornar a Zona Franca de Manaus mais conhecida e mostrar os impactos positivos que ela proporciona em termos de geração de renda e emprego para os estados da Amazônia Ocidental e Amapá.

Depois de visitar os expositores da Mondial e da Aiwa, e de combinar uma visita à China no segundo semestre deste ano, alinhada por meio de uma conversa com o diretor-geral Xiaomi e Honor no Brasil, Paulo Xu, Bosco Saraiva e equipe sentaram à mesa com representantes da Fisher do Brasil, dos irmãos Fischer S.A. Indústria e Comércio.

O anfitrião Edemar Fischer fez uma pequena explanação de como atua a empresa, cuja sede é na cidade de Brusque (SC), na produção de fogão, forno, churrasqueira e outros produtos. Em seguida, o superintendente Bosco Saraiva fez uma explicação bem didádica sobre o funcionamento da Zona Franca de Manaus. E no bojo da conversa entraram assuntos como logística, incentivos fiscais, Processo Produtivo Básico (PPB), lotes de terrenos disponibilizados dentro do próprio Polo Industrial de Manaus (PIM) e, principalmente, a marca “Amazônia”, que tem sido tratada como bandeira pela Suframa, para que o mundo volte as atenções para o desenvolvimento sustentável da região.

“O entendimento é simples: comprando um produto que é fabricado na Zona Franca de Manaus, na Amazônia, a pessoa ou empreendimento dá a sua parcela de colaboração para a preservação da floresta”, sintetizou o superintendente, acompanhado do superintendente-adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, Waldenir Vieira.

Mais adiante, a comitiva da Suframa se reuniu com o diretor-geral da Roadstar Power of Sound, Denir Gonçalves, e com o CEO da organização, Ali Draw. A empresa completará 60 anos em janeiro de 2026 e também demonstrou interesse em obter informações concretas sobre a Zona Franca.

Ao final da agenda, Bosco Saraiva fez um convite especial para que, tanto o CEO da Eletrolar Show, Carlos Clur, quanto o apresentador de televisão Celso Portiolli visitem Manaus e conheçam o Polo Industrial de Manaus. A estratégia de marketing recebeu o sinal positivo dos anfitriões da Feira.

Estande

Somado à prospecção ativa junto aos expositores, no estande de número A55 o superintendente conversou com a equipe da Suframa e também prestou alguns atendimentos ao público, munido de material informativo (folders) e vídeos institucionais apresentados como apoio durante toda a programação.

Até quinta

A Eletrolar Show 2025 prossegue até quinta-feira (26), com uma vasta exposição e o objetivo de aproximar a indústria e o varejo de todos os portes, fixar marcas, estreitar os relacionamentos, eliminar barreiras comerciais e gerar parcerias e bons negócios.

