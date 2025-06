Visuliazação: 0

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realiza buscas por Kainara Cavalcante da Silva, de 22 anos, que está desaparecida desde a última sexta-feira (20/6), na comunidade São José do Limão Grande, localizada na zona rural de Maués (a 267 quilômetros de Manaus).

De acordo com familiares e moradores da região, a jovem saiu sozinha por volta das 15h para colher ingá, fruta típica da floresta amazônica, e não retornou. Após realizarem buscas por conta própria durante a noite, os parentes acionaram os bombeiros no sábado (21/6).

Na segunda-feira (23/6), uma equipe especializada em resgate em áreas de mata chegou ao local para reforçar os trabalhos, que estão concentrados nas proximidades do rio Limão Grande. Moradores da comunidade continuam auxiliando os bombeiros nas buscas pela região de floresta.

Informações que possam contribuir com as buscas podem ser repassadas às autoridades locais. As equipes devem ampliar a área de varredura nas próximas horas.