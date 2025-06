Visuliazação: 0

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que atua na Base Fluvial Arpão 3, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreendeu 13 quilos de cocaína, na segunda-feira (23/06), nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Por volta das 17h, as equipes da PMAM abordaram a embarcação Sagrado Coração de Jesus, que havia saído de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) e tinha como destino a capital amazonense. A cadela policial de faro para narcóticos, Athena, sinalizou que em um dos alojamentos dos tripulantes do barco havia entorpecentes.

Durante as buscas, os policiais apreenderam dentro do armário do suspeito, 12 tabletes de drogas. Após os testes de narcóticos realizados por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC), foi constatado que se tratava de cocaína.

O homem e todo o entorpecente apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Base Arpão 3.