Novos radares de velocidade começam a operar a partir de 1º de julho em Manaus

A partir da próxima terça-feira (1º), Manaus terá 20 novos radares de fiscalização eletrônica em funcionamento em vias com alto fluxo de veículos e histórico de acidentes. Conforme anunciado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a medida visa coibir o excesso de velocidade e diminuir o número de vítimas fatais no trânsito, protegendo motoristas, pedestres e ciclistas.

Os equipamentos, que custaram R$ 23 milhões aos cofres públicos, incluem: 13 radares fixos com leitura automática de placas, duas lombadas eletrônicas e cinco sensores para sinalizar avanço de sinal vermelho.

Todos os pontos foram definidos com base em estudos técnicos e estão devidamente sinalizados, em conformidade com a legislação de trânsito.

“A ativação desses radares é uma resposta direta à necessidade de reduzir comportamentos de risco nas vias. Nosso foco é preservar vidas, trazendo mais responsabilidade aos motoristas e mais segurança para todos”, afirmou o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores em texto distribuído à imprensa.

Ampliação da fiscalização eletrônica

Até o final deste ano, Manaus deverá contar com 41 radares de velocidade em funcionamento, segundo a gestão municipal. Atualmente, apenas sete equipamentos realizam o monitoramento de velocidade. Eles estão localizados na Avenida do Turismo, distribuído em diversos pontos da via, onde o IMMU já registra resultados positivos na redução de acidentes.

Confira os pontos de monitoramento a partir de 1º de julho:

Radares de velocidade – controlador fixo:

• Avenida Santos Dumont/Seripa 7 – Tarumã, sentido Oeste

• Avenida Santos Dumont/Seripa 8 – Tarumã, sentido Leste

• Avenida Professor Nilton Lins, nº 900, Jardim Via Veneto – Flores, sentido Leste

• Avenida Professor Nilton Lins, nº 851 – Flores, sentido Oeste

• Avenida Torquato Tapajós, nº 5.555 – Innova – Tarumã, sentido Sul

• Avenida Coronel Teixeira – em frente à 12ª Região Militar – Ponta Negra, sentido Sul

• Avenida Coronel Teixeira/Supermercado Yroyak – Ponta Negra, sentido complexo turístico

• Avenida das Torres/Tenente Roxana Bonessi – Nova Cidade, sentido Sul

• Avenida das Torres, nº 352 – Nova Galileia – Nova Cidade, sentido Norte

• Avenida Autaz Mirim – oposto ao Atacadão da Grande Circular – Coroado, sentido Sul

• Avenida Autaz Mirim/Creche Maria Aparecida Silva Dantas – Zumbi dos Palmares, sentido Norte

• Avenida Torquato Tapajós – frente ao Nova Era – Da Paz, sentido Sul

• Avenida Torquato Tapajós – frente à Fábrica TPV – Flores, sentido Sul

Lombadas eletrônicas – redutores de velocidade:

• Avenida Ephigênio Salles, nº 1.835 – condomínio Bosque Imperial – Aleixo, sentido Oeste

• Avenida Rodrigo Otávio/Rua das Águias – Vila Buriti, sentido Leste

Radares de avanço do sinal vermelho:

• Avenida Codajás/Avenida Marquês da Silveira – Petrópolis, sentido Oeste

• Avenida Codajás/Avenida Marquês da Silveira – São Francisco, sentido Leste

• Avenida Paraíba/Avenida André Araújo – Adrianópolis, sentido Norte

• Avenida André Araújo (alça)/Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho – Adrianópolis, sentido Leste

• Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho/Rua Belo Horizonte – Adrianópolis, sentido Norte

Confira os locais dos radares já em funcionamento:

• Avenida do Turismo – Ponta Negra – sentido Complexo Turístico Ponta Negra;

• Avenida do Turismo, oposto Condomínio Mediterrâneo I – Tarumã sentido Aeroporto Eduardo Gomes;

• Avenida do Turismo / Avenida Thales Loureiro – Ponta Negra sentido Complexo Turístico Ponta Negra;

• Avenida do Turismo, oposto ao Residencial Viver Tarumã – Tarumã-Açu Sentido Oeste;

• Avenida do Turismo, em frente ao Condomínio Viva Vida Tarumã – Tarumã sentido Leste;

• Avenida do Turismo, Escola Municipal Marechal Cândido Rondon/ponte do Igarapé da Bolívia – Tarumã sentido Norte;

• Avenida do Turismo, oposto à empresa Vida Film, Tarumã sentido Oeste.