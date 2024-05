O elenco da série tailandesa Two Worlds se apresentará no Brasil em novembro, como parte da turnê “Destiny of Love”. Os atores da série participarão de dois eventos em São Paulo: uma sessão de autógrafos, no dia 23 de novembro, no Teatro Jardim Sul; e um fan meeting, no dia 24 de novembro, no Terra SP. Participarão da turnê os cinco atores principais da série: Max Kornthas, Nat Natasit, Gun Thanawat, Pak Varayu e Mon Dechin.

Two Worlds é uma série Boys Love. Conhecido pela sigla BL, o termo é uma categoria de ficção asiática de histórias sobre relações amorosas entre personagens do sexo masculino. Exibida semanalmente desde o final de março pela plataforma de streaming iQiyi, Two Worlds se tornou um dos grandes destaques do BL em 2024. No Brasil, a série se popularizou especialmente entre plataformas de compartilhamento de fãs e nas redes sociais. Durante a exibição dos novos episódios, a hashtag dedicada a série frequentemente apareceu entre os assuntos mais comentados do Brasil no X (antigo Twitter).

A venda de ingressos para a sessão de autógrafos e o fan meeting com os atores de Two Worlds começa neste sábado (18), às 12h, exclusivamente pela internet. A pré-venda estará disponível para clientes do Clube Fidelidade Galaxie da Highway Star no dia 17 de maio. Os ingressos custam a partir de R$140 no primeiro lote e há opções de ingressos promocionais para quem fizer a doação de 1kg de ração para cães ou gatos no dia do evento.

Na sessão de autógrafos, fãs receberão um autógrafo de cada um dos cinco atores em um pôster oficial do evento. Já o fan meeting, evento característico da indústria do entretenimento asiático, terá apresentações musicais, entrevistas e brincadeiras no palco. Participantes do fan meeting também terão opções de pacotes VIP para tirar fotos e cumprimentar os artistas.

CONFIRA O SERVIÇO COMPLETO – TWO WORLDS IN BRAZIL – DESTINY OF LOVE:

SÃO PAULO – SP (SESSÃO DE AUTÓGRAFOS)

Data: 23 de novembro de 2024 (sábado)

Horário: 18h (abertura dos portões às 17h)

Local: Sala Felipe Paltronieri – Teatro Jardim Sul, Shopping Jardim Sul – Piso 2 (Rua Itacaiuna, 61 – Vila Andrade)

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais, responsável legal ou parentes, mediante documento comprobatório. Idade mínima para participar do evento: 12 anos.

Pré-venda para clientes do Clube Fidelidade Galaxie: Entre 10h e 23h59 do dia 17 de maio.

Abertura de vendas para o público geral: 18 de maio (sábado), às 12h

Onde comprar: https://shotgun.live/events/two-worlds-destiny-of-love-fan-sign-em-sao-paulo

Formas de pagamento: Débito, crédito, PIX. Parcelamento em até 12x no cartão de crédito. Para boleto, entre em contato com o e-mail contato@hwstar.com.br.

Valores dos ingressos (sujeito a taxa de conveniência):

– 1º LOTE (DISPONÍVEL ATÉ 18/06 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES)

Sessão de autógrafos + Pôster: R$200 (valor único)

– 2º LOTE (DISPONÍVEL ATÉ 22/11 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES)

Sessão de autógrafos + Pôster: R$220 (valor único)

– 3º LOTE (DISPONÍVEL NO DIA DO EVENTO OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES)

Sessão de autógrafos + Pôster: R$250 (valor único)

Por se tratar de serviços de interação com os artistas, não se aplica o benefício da meia-entrada para os ingressos para a Sessão de autógrafos.

SÃO PAULO – SP (FAN MEETING)

Data: 24 de novembro de 2024 (domingo)

Horários: 19h (abertura dos portões às 17h)

Local: Terra SP (Av. Salim Antônio Curiati, 160 – Campo Grande)

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais, responsável legal ou parentes, mediante documento comprobatório. Idade mínima para participar do evento: 12 anos.

Pré-venda para clientes do Clube Fidelidade Galaxie: Entre 10h e 23h59 do dia 17 de maio.

Abertura de vendas para o público geral: 18 de maio (sábado), às 12h

Onde comprar:

https://shotgun.live/events/two-worlds-destiny-of-love-fan-meeting-em-sao-paulo

Formas de pagamento: Débito, crédito, PIX. Parcelamento em até 12x no cartão de crédito. Para boleto, entre em contato com o e-mail contato@hwstar.com.br.

Valores dos ingressos (sujeito a taxa de conveniência):

– 1º LOTE (DISPONÍVEL ATÉ 18/06 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES)

Pista Premium: R$310 (meia-entrada e social*) | R$620 (inteira)

Pista: R$140 (meia-entrada e social*) | R$280 (inteira)

Camarote: R$260 (meia-entrada e social*) | R$520 (inteira)

VIP 1 (Inclui ingresso Pista Premium + Foto Individual** + Entrada Antecipada + Kit com 5 Photocards + Hi-touch): R$1.500 (meia-entrada e social*) | R$1.810 (inteira)

VIP 2 (Inclui ingresso Pista Premium + Foto em Grupo** + Kit com 5 Photocards + Hi-touch): R$860 (meia-entrada e social*) | R$1.170 (inteira)

VIP 3 (Inclui ingresso Camarote + Foto em Grupo** + Hi-touch): R$560 (meia-entrada e social*) | R$820 (inteira)

Selfie**: R$520 (valor único)

Hi-touch***: R$130 (valor único)

– 2º LOTE (DISPONÍVEL ATÉ 22/11 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES)

Pista Premium: R$320 (meia-entrada e social*) | R$640 (inteira)

Pista: R$150 (meia-entrada e social*) | R$300 (inteira)

Camarote: R$270 (meia-entrada e social*) | R$540 (inteira)

VIP 1 (Inclui ingresso Pista Premium + Foto Individual** + Entrada Antecipada + Kit com 5 Photocards + Hi-touch): R$1.550 (meia-entrada e social*) | R$1.870 (inteira)

VIP 2 (Inclui ingresso Pista Premium + Foto em Grupo** + Kit com 5 Photocards + Hi-touch): R$880 (meia-entrada e social*) | R$1.200 (inteira)

VIP 3 (Inclui ingresso Camarote + Foto em Grupo** + Hi-touch): R$580 (meia-entrada e social*) | R$850 (inteira)

Selfie**: R$540 (valor único)

Hi-touch***: R$140 (valor único)

– 3º LOTE (DISPONÍVEL NO DIA DO EVENTO OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES)

Pista Premium: R$350 (meia-entrada e social*) | R$700 (inteira)

Pista: R$180 (meia-entrada e social*) | R$360 (inteira)

Camarote: R$300 (meia-entrada e social*) | R$600 (inteira)

VIP 1 (Inclui ingresso Pista Premium + Foto Individual** + Entrada Antecipada + Kit com 5 Photocards + Hi-touch): R$1.600 (meia-entrada e social*) | R$1.9550 (inteira)

VIP 2 (Inclui ingresso Pista Premium + Foto em Grupo** + Kit com 5 Photocards + Hi-touch): R$910 (meia-entrada e social*) | R$1.260 (inteira)

VIP 3 (Inclui ingresso Camarote + Foto em Grupo** + Hi-touch): R$620 (meia-entrada e social*) | R$920 (inteira)

Selfie**: R$560 (valor único)

Hi-touch***: R$160 (valor único)

Os setores Pista Premium e Camarote possuem espaços reservados para Pessoas com Deficiência (PcD).

* Mediante doação de 1kg de ração para cães ou gatos a ser entregue no dia do evento (não são aceitos pacotes a granel).

** A Foto Individual será tirada com 5 atores + 1 participante. A Foto em Grupo será tirada com 5 atores + 5 participantes. A Selfie será tirada com 1 ator e 1 participante.

*** Os ingressos Hi-touch e Selfie não incluem entrada para o fan meeting e devem ser adquiridos apenas por participantes que possuam algum outro ingresso ou pacote VIP.

Por se tratar de serviços de interação com o artista, não se aplica o benefício da meia-entrada para o ingresso de Selfie e Hi-touch. Para os pacotes VIP, o valor da meia-entrada se aplica apenas ao valor referente ao ingresso para o fan meeting incluso no pacote e não aos serviços de interação.

