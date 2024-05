As homenagens ao piloto Ayrton Senna no ano em que sua morte completa três décadas continuam. Nesta quinta-feira (16), o ídolo brasileiro foi lembrado por uma corrida “de rua” realizada na própria pista do autódromo e organizada por Sebastian Vettel no Circuito de Ímola, traçado onde o tricampeão mundial sofreu o acidente fatal, no GP de San Marino de 1994. O circuito vai receber o GP de Emilia-Romagna neste fim de semana.

A corrida teve parada obrigatória na Curva Tamburello, onde Senna sofreu grave acidente no início do GP de San Marino e faleceu. No local, há uma estátua do tricampeão, que recebeu flores, um cachecol verde e amarelo e um boné azul, com o então patrocinador “Nacional”. Diante da estátua, Vettel fez um discurso lembrando os feitos de Senna e também sobre a admiração que os pilotos ainda têm pelo tricampeão mundial. O piloto alemão, que deixou a Fórmula 1 no fim de 2022, é cotado para voltar ao grid na temporada 2025.

A homenagem contou com a presença de todos os pilotos do grid atual da F-1. Eles vestiram uma camisa amarela, com a mensagem “Forever” (“para sempre”, em tradução livre), estampada na altura do peito. Somente o holandês Max Verstappen e Valtteri Bottas não vestiram a camisa especial. Alguns dos pilotos se esquivaram da corrida de rua e contaram com “ajuda” externa, caso de Lewis Hamilton, que guiou um patinete, e de Charles Leclerc e Bottas, que percorreram o trajeto de bicicleta.

O evento contou com a presença do CEO da F-1, o italiano Stefano Domenicali, e com as sobrinhas do brasileiro, Bianca e Lalalli Senna. A homenagem também alcançou o austríaco Roland Ratzenberger, piloto estreante em 94 e que morreu no mesmo fim de semana que Senna, em Ímola. Ratzenberger sofreu grave acidente durante o treino de sábado e não resistiu aos ferimentos.

Ferrari

Senna vai receber outras homenagens ao longo do GP de Emilia-Romagna, que começa com os treinos livres, na sexta-feira (17). A Ferrari divulgou vídeo nesta quinta em que mostra um adesivo com a imagem de Senna e o número 30, em referência às três décadas da morte do tricampeão. O adesivo será colado nos dois carros da Ferrari no grid.

*Com informações do Estadão Conteúdo