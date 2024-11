O Arsenal confirmou a saída de Edu Gaspar do cargo de diretor esportivo, após sua significativa contribuição na reestruturação da equipe, que ficou em segundo lugar na Premier League nas últimas duas temporadas. O clube expressou sua gratidão a Edu pelo papel fundamental que desempenhou na renovação da estratégia esportiva. Edu, que teve uma passagem como jogador do Arsenal entre 2001 e 2005, revelou que a decisão de deixar o clube não foi fácil. No entanto, ele acredita que é hora de buscar novos desafios. Ele retornou ao Arsenal em 2011 como diretor técnico e, em 2022, foi promovido a diretor esportivo, onde supervisionou o desenvolvimento das equipes masculina e feminina, além das categorias de base. A saída de Edu pegou a diretoria do Arsenal de surpresa, especialmente considerando sua influência nas contratações de jogadores importantes, como Martin Odegaard e Declan Rice. Josh Kroenke, copresidente do clube, manifestou seu respeito pela decisão de Edu e agradeceu por suas contribuições que ajudaram a moldar o futuro do Arsenal.

