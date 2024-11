Segue disponíveis os ingressos para o “Desafio dos Bumbás – A Confraternização” (‘A Confra’), o último grande evento do calendário bovino de 2024 em Manaus. A programação acontece no dia 07 de dezembro às 21h na Piscina do Olímpico Clube, o encontro espera receber 3 mil pessoas para uma noite de celebração e valorização da cultura local.

A estrutura do evento oferece opções de ingressos para a Área Nação, que inclui bares, sorteio de brindes e banheiros exclusivos. Para quem busca uma experiência diferenciada, o Camarote Premium oferece open food, climatizadores, banheiro exclusivo, brinde especial, vista privilegiada, welcome drink e copos personalizados.

O público pode optar pelo Camarote Fechado, espaço reservado para até 15 pessoas, com rolha liberada.

“Esse evento é uma celebração ao amor e à união que a cultura local representa para todos nós. Queremos criar um espaço onde torcedores, amigos e familiares possam aproveitar juntos e levar para casa mais uma recordação da nossa cultura”, comenta o idealizador do evento Tiago Vasconcelos.

A programação contará com grandes nomes das duas nações e diversas atrações, incluindo o Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Garantido Show, João Paulo Faria, Prince do Boi, Gabriel Tavares, Patrick Herberth e a Bateria da Aparecida, que prometem envolver o público com toadas inesquecíveis e performances exclusivas.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo link, nos pontos de venda físicos, como a @obaingressosoficial (Shoppings Millennium e Manauara). Para mais detalhes, os interessados podem acompanhar as redes sociais do @desafiodosbumbas.

