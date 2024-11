O sargento da Polícia Militar do Amazonas, Elizeu da Paz de Souza, acusado de envolvimento na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos em 2019, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (4), na Rua Comandante Waldir Bastos, no Conjunto Santos Dumont, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Em um vídeo que circula em aplicativos de mensagens, ele aparece, por volta das 2h32 da madrugada, Elizeu aparece nas imagens da câmera de segurança de um posto de combustível acompanhado de Mayc Vinicius Teixeira Parede – de camisa vermelha e boné preto.

Eles chegaram a pé ao posto de gasolina e, após alguns minutos, saíram no carro de aplicativo Fiat Mobi branco, de placas QZE7F42.

Os dois estavam em uma corrida que saiu da Avenida Torquato Tapajós em direção à Rua Comandante Waldir Bastos. De acordo com o motorista do veículo, os passageiros discutiram dentro do carro.

Ainda segundo o motorista, na hora da briga, o homem sentado no banco de trás sacou uma arma e disparou contra a cabeça de Elizeu, que estava no banco do carona. Em seguida, o autor dos disparos fugiu.

O sargento ainda chegou a ser socorrido e levado em estado gravíssimo para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos. Parede ainda não foi localizado.