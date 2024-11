Uma noite perfeita para o Corinthians em Itaquera nesta segunda-feira (4). Contra o maior rival, o Timão venceu por 2 a 0, encerrou o jejum no Dérbi, se afastou do Z-4, gritou “olé” e complicou a vida do Palmeiras na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

Na Neo Química Arena, os corintianos souberam sofrer no início do clássico e conseguiram construir a vitória com belo gol de Garro e outro de Yuri Alberto. Produtivo e pouco eficiente no ataque, o Verdão se atrapalhou também nas falhas de Caio Paulista e Weverton.

A vitória do Corinthians encerrou um jejum alvinegro no Dérbi que já durava oito partidas. Antes desta segunda-feira, o último triunfo do Timão contra o Palmeiras havia sido em setembro de 2021 – o Verdão vinha uma sequência de cinco vitórias e três empates no clássico. Considerando um triunfo corintiano por mais de um gol de diferença, o jejum alvinegro era maior: 24 jogos (a última vez havia sido em 2018).

A cabeça de um porco foi arremessada no gramado da Neo Química Arena no primeiro tempo do Dérbi, quando a equipe palmeirense se preparava para uma cobrança de escanteio. A cabeça do animal, que foi chutada para fora do campo por Yuri Alberto, foi retirada por um funcionário da Federação Paulista de Futebol e encaminhada para a Polícia Militar.

Agora com 38 pontos, o Corinthians ganhou duas posições e agora ocupa a 13ª colocação, com quatro pontos de vantagem para o Red Bull Bragantino, que abre a zona de rebaixamento. O Palmeiras continua com 61 pontos, na vice-liderança, mas pode ver o Botafogo, líder com 64 pontos, aumentar vantagem nesta terça-feira (5).

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Grêmio no Allianz Parque, na sexta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), e o Corinthians vai até Salvador enfrentar o Vitória, no sábado (9), às 16h30 (horário de Brasília).

