O 1º turno das Eleições de 2024 acontece no próximo domingo, dia 6 de outubro. Uma ferramenta pode ajudar muitos eleitores na hora do voto, o aplicativo E-título.

Isso porque até chegar a urna eletrônica será necessário ter passado pelo mesário e se identificar. Caso o eleitor esteja sem a documentação é possível baixar o e-título no seu celular.

O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e acessar o endereço do local de votação.

O download pode ser feito nas lojas de aplicativos iOS e Android. Em seguida, o usuário deve preencher os dados pessoas e validar o acesso ao aplicativo.

Para conseguir votar com o título digital, o aplicativo deve conter a biometria, a foto do eleitor e deve estar atualizado. Se essas condições não estiverem preenchidas, o eleitor só poderá votar com um documento oficial com foto, como explica o Vinícius Veloso, da área de T.I da Justiça Eleitoral.

Após baixar o E-título não é necessário ter internet no dia da eleição.

Com a ferramenta, o eleitor tem no celular a via digital do título eleitoral, pode verificar os dados cadastrais, a biometria, o local de votação. Pelo E-título pode ser feita a emissão de diversas certidões, quitação eleitoral, Nada Consta criminal eleitoral, declaração de trabalho eleitoral e consulta da situação do título de eleitor.

O aplicativo pode ser baixado até a véspera da eleição do 1º turno, sábado, 5 de outubro.

O post E-título pode ser baixado até a véspera da eleição do 1º turno apareceu primeiro em Portal Você Online.