Avalie o post

Nessa selva de gigantes, fica difícil escolher um segmento para investir e acreditar que existem altas possibilidades de sucesso

Manaus – O que vender na internet pode ser uma decisão bastante difícil de tomar, até porque, hoje, grandes players invadiram o mercado digital de uma forma que torna qualquer concorrência muito complexa.

(Foto: Divulgação / Unsplash)

Já existem grandes redes de farmácias e supermercados que realizam entregas no mesmo dia e atendem qualquer tipo de demanda imediata, do leite à fralda para bebê, do arroz e feijão do dia a dia à carne para o churrasco.

Além disso, marketplaces como o Mercado Livre conseguem fazer entregas de diversos itens no mesmo dia ou no dia seguinte, permitindo que o cliente tenha toda a comodidade utilizando o rastreamento correio e podendo até escolher a hora que a entrega será realizada.

A presença de grandes players no cenário digital é tão grande que mesmo itens ou serviços de alto custo já são adquiridos pela internet, como é o caso de passagens aéreas, há muito tempo já comercializadas por app ou sites como o da voegol, que utiliza estratégias como oferecer passagens aéreas em promoção relâmpago para fazer com que ainda mais pessoas prefiram fazer as compras através do site – diminuindo seus custos com funcionários e estrutura em aeroportos, por exemplo.

Nessa selva de gigantes, fica difícil escolher um segmento para investir e acreditar que existem altas possibilidades de sucesso. Então, como começar?

Segundo Bruna Bozano, especialista em e-commerces e negócios digitais, ainda existem grandes chances nos mercados de nicho, voltados para um público específico ou especializados em uma linha de produtos, isso porque “quando é feita uma segmentação de público, é muito mais fácil conseguir atingi-lo com anúncios pagos nas mídias sociais, assim como se torna mais fácil conseguir bom posicionamento orgânico através da realização de um projeto de SEO” – Explica.

Um site que pretende vender itens eletrônicos como conversores digitais, antenas, controles remotos e receptores, por exemplo, pode se aprofundar no nicho, oferecendo itens específicos como controles para televisões já fora de linha, receptores de última geração como o Btv B11, peças para reposição e instalação de aparelhos, dispositivos de automação residencial e comando por voz, e até cabos e outros itens que estejam diretamente relacionados ao uso de televisores.

Continuando dentro deste exemplo, quem está iniciando esse tipo de loja, pode se sentir tentado a incluir produtos como capinhas de celular, mousepads, cases e quaisquer itens que “pareçam” estar relacionados aos itens já ofertados, mas na verdade não estão, e podem ser apenas uma forma de investir dinheiro em um estoque que, provavelmente, ficará “encalhado”.

Vale a pena também se perguntar: “Como vou fazer a divulgação desses produtos?”

Se o cliente vir uma publicação divulgando um mousepad ou uma capinha de celular e se sentir interessado o bastante para fazer um acesso à loja, será que as condições de preço, prazo, valor de frete e variedade de opções daquele item serão suficientes para conduzi-lo a compra, ou será apenas uma visita a mais no site (e geralmente, uma visita paga através de pay to click)?

Pensar nesse tipo de questão antes de escolher os itens que serão colocados a venda no site faz toda diferença, pois hoje, o cliente já tem onde procurar os produtos que deseja quando estiver em busca de variedade.

O que vai levá-lo a escolher uma loja menor, sem marca reconhecida no mercado e milhões de seguidores nas redes sociais, é contar com um especialista para atendê-lo e tirar suas dúvidas, conseguir encontrar um item muito específico e difícil de obter em outras lojas, receber benefícios como suporte para instalação (ainda que através de vídeo, após a compra), entre outras coisas que só uma loja de nicho pode oferecer.

Pensar nesses detalhes e se aprofundar nas pesquisas a respeito de um segmento antes de iniciar uma operação de e-commerce vendendo tudo que já está disponível em grandes players, com inúmeras possibilidades de pagamento, verba ilimitada para publicidade e entrega em tempo recorde para quase todos os locais do Brasil, pode ser o que fará a diferença entre uma loja que só abre para esperar o dia de fechar, e outra que vai se consolidar e se tornar uma referência do seu segmento.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte