Um motorista flagrou, com imagens de celular, uma fila organizada de dependentes químicos recebendo entorpecentes em uma ‘cracolândia’ próxima ao Mercado Municipal Adolpho Lisboa, um dos principais pontos turísticos da capital amazonense. O grupo, composto por mais de 50 pessoas em situação de rua, se aglomerou para pegar drogas em plena luz do dia.

No vídeo, é possível observar um homem distribuindo drogas livremente enquanto os usuários se organizam em duas filas para receber a substância ilícita. Em determinado momento, um dos usuários sinaliza para que o motorista deixe o local.

O problema não é novo, mas vem ganhando proporções alarmantes desde 2022, com a formação de cracolândias em diversos pontos do Centro Histórico de Manaus. Locais como as praças da Matriz e dos Remédios, a Rua Quintino Bocaiúva, a saída da ponte do Educandos, e trechos entre a Avenida Eduardo Ribeiro e a Rua José Clemente são frequentemente ocupados por dependentes químicos. Além do Centro, episódios semelhantes já foram registrados em outros bairros, como o Jorge Teixeira, na zona Leste.

Em 2023, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), Ralph Assayag, foi à Câmara Municipal de Manaus para pedir providências urgentes. Segundo ele, o avanço das cracolândias prejudica não só a segurança, mas também o comércio e o turismo na região. Apesar disso, nenhuma ação concreta foi implementada para mitigar o problema.

O que dizem as autoridades sobre a cracolândia no Centro?

A Prefeitura de Manaus – por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social disse que a Guarda Municipal atua regularmente na região do Mercado Adolpho Lisboa, onde está se consolidando a cracolândia, com ações de patrulhamento preventivo e de apoio à segurança pública e prometeu intensificar a presença na região frente ao aumento da presença de usuários de entorpecentes.

A Prefeitura informou que planeja ações sociais e de saúde integradas na região, com ampliação de abordagens sociais por meio de equipes multidisciplinares, para identificar, acolher e encaminhar pessoas em situação de dependência química para os serviços disponíveis.

“O Mercado Adolpho Lisboa é um dos principais pontos turísticos de Manaus, e a gestão municipal reconhece a importância de manter sua integridade como um espaço seguro e atrativo para moradores e visitantes. Estamos comprometidos em solucionar a situação de maneira humanizada e eficaz, com a colaboração de todos os setores envolvidos”, disse a Secretaria Municipal de Comunicação, em nota.

Já o governdo do Estado por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) disse me nota, que a pasta tem realizado “rotineiramente ações e operações de forma conjunta com a Polícia Militar (PMAM) e Polícia Civil (PC-AM) para inibir não só o tráfico de drogas, mas outros crimes como homicídio, roubos e furtos na região Central de Manaus e somente em 2024, mais de 51 pessoas foram presas na localidade por suspeita de envolvimento com o crime de tráfico de drogas.”

A Secretaria informou, ainda, que vai reforçar as operações, mas que é preciso atuação dos órgãos de assistenciais. “A SSP-AM vai seguir à disposição de órgãos assistenciais para que de forma integrada, sigam fortalecendo a manutenção da ordem pública na localidade.”

