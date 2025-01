Cruzeiro demite Fernando Diniz após começo ruim no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro anunciou a demissão do treinador Fernando Diniz, após um desempenho considerado abaixo das expectativas, com apenas quatro vitórias em 20 partidas. A pressão por resultados insatisfatórios, aliada à insatisfação da torcida, especialmente durante o Campeonato Mineiro, onde ficou sem vitória em duas de três partidas, culminou na decisão de sua saída do comando da equipe. Diniz, que assumiu o cargo em setembro do ano passado, deixa o clube com um retrospecto de quatro vitórias, nove empates e sete derrotas.

O Cruzeiro informa que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli. Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência das… pic.twitter.com/uaFNuk5kpV — Cruzeiro (@Cruzeiro) January 27, 2025

Apesar de ter levado o time à final da Sul-Americana em 2024, sua trajetória foi marcada pela falta de classificação para a Libertadores de 2025, o que gerou descontentamento entre os torcedores. Com a saída de Diniz, o nome de Renato Gaúcho surge como um dos principais candidatos para assumir a função de treinador do Cruzeiro. O contrato de Fernando Diniz com o Cruzeiro estava previsto para se estender até dezembro de 2025.

