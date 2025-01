O meia Maurício, um dos principais jogadores do Palmeiras, expressou sua confiança para o confronto contra o Red Bull Bragantino, marcado para esta terça-feira, às 19h30, no Allianz Parque. Ele acredita que o apoio da torcida será fundamental na busca pela vitória na 5ª rodada do Campeonato Paulista. “A torcida sempre comparece e nos apoia, e isso faz toda a diferença. O Bragantino é uma equipe qualificada, que sempre vem para dificultar. Mas jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, sabemos do nosso poder e vamos lutar para conquistar os três pontos”, afirmou o meia.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo D, somando sete pontos. Maurício, que já balançou as redes duas vezes e contribuiu com uma assistência nesta temporada, comentou sobre sua adaptação ao clube, mesmo após a derrota para o Novorizontino por 2 a 1. “Eu tinha uma expectativa de começar bem e consegui. Isso se deve também aos meus companheiros, que me ajudaram muito. Fizemos bons jogos, como contra o Santos, onde conseguimos uma virada superimportante. Claro que os bons números são importantes, mas o coletivo sempre falou mais alto nesses jogos”, destacou o camisa 18.

Na manhã de segunda-feira, a equipe palmeirense realizou um treino focado, que incluiu dinâmicas táticas e exercícios de finalização. O novo reforço, Emiliano Martínez, também participou das atividades, contribuindo para a preparação do time.

Maurício ainda falou sobre os desafios enfrentados na preparação física, considerando o curto período de pré-temporada. “Ainda estamos no começo da temporada e tentamos aprimorar cada vez mais nossa parte física, pois sabemos que nos 90 minutos, quando a preparação não é ideal, o cansaço aparece. No último jogo, caiu um pouco o rendimento no segundo tempo, mas isso é normal devido ao curto período de preparação. O importante é seguir trabalhando e aprimorando nossa capacidade física e técnica para aguentar o ritmo intenso do ano”, explicou

O Palmeiras chega para o duelo com o Bragantino com um histórico positivo, permanecendo invicto nos últimos três encontros com o rival, com duas vitórias e um empate. No Campeonato Paulista, a equipe não perde para o Bragantino há cinco jogos, acumulando quatro vitórias e um empate, além de manter uma invencibilidade de 18 partidas em casa contra o adversário, com 14 vitórias e 4 empates.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias