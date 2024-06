A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), por meio do Polo Médio Amazonas, abriu, na última sexta-feira (21), mais um processo seletivo (PSE) para preenchimento de uma vaga de residente jurídico, com atuação no município de Itacoatiara. O valor da bolsa para residentes jurídicos é de R$ 2.200.

A carga horária é de 23h semanais, sendo 6h diárias (pela manhã), de segunda a sexta-feira. A residência tem duração de três anos, sem possibilidade de prorrogação.

As provas irão ocorrer no dia 7 de julho, domingo, com duração de quatro horas, com início às 8h30. A prova será composta por análise de conhecimentos específicos, previstos conforme conteúdo programático do edital. (link https://diario.defensoria.am.def.br/wp-content/uploads/2024/06/Edicao_2199-2024__publicada_em_19_de_junho_de_2024.pdf)

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas pela internet até o dia 3 de julho, e as provas estão previstas para ocorrer no dia 7 de julho.

Processo seletivo para residentes: https://forms.gle/RRnjrerbekVdAVSX6

Programa de Residência Jurídica em Direito

O programa tem objetivo de proporcionar a bacharéis em Direito o conhecimento teórico e prático nas áreas de atuação da Defensoria Pública e se caracteriza como treinamento em serviço, abrangendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, geridas pela Escola Superior da Defensoria Pública – ESUDPAM, não criando vínculo empregatício.