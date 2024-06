Reprodução: The Boreal Agency | Foto: Gui Uban | Entrevista: Emanuela Nogueira

No vibrante cenário da música eletrônica, diversos DJs emergem para deixar sua marca e contribuir de maneira significativa para o enriquecimento artístico. Entre diversos nomes que temos, destaca-se Eli Iwasa.

Ela, uma figura singular que tem se destacado há mais de 20 anos em uma indústria predominante masculina, consegue se manter em alta ao mostrar todo o seu talento e abrir espaço para mais mulheres que desejam se tornar uma artistas de sucesso, com inspirações em seus sets e longa trajetória. Além de seu talento musical incontestável, ela é conhecida por seu compromisso com a qualidade artística e sua dedicação em proporcionar experiências únicas para seu público. Sua capacidade de conectar-se profundamente com as emoções e expectativas dos ouvintes é uma prova de sua habilidade excepcional e do impacto duradouro que ela tem na cena eletrônica global.

Na última sexta-feira, aconteceu o festival “Só Track Boa”, que a cada edição conquista uma legião de fãs não só pela qualidade dos artistas que se apresentam, mas também pela atmosfera única que cria. Um dos lemas do festival para os amantes de eletrônico, é criar memórias que estarão presentes para sempre.

O festival se destaca por sua curadoria impecável, trazendo alguns dos maiores nomes da cena eletrônica nacional e internacional. No evento, Eli realizou um b2b com Carola, outro nome importante na música eletrônica. Antes de subir no palco, questionamos como ela se sentia subindo ao palco da Só Track Boa: “É a primeira vez que me apresento no festival, e fazer um b2b com a Carola no palco principal da Só Track Boa torna tudo ainda mais especial.” comentou.

Além da música, o Só Track Boa oferece uma experiência visual deslumbrante. Desde a produção de palco até as instalações artísticas e performances ao vivo, cada detalhe é pensado para estimular os sentidos e criar um ambiente de pura euforia. Em relação ao evento, ela destaca: “Minha relação com a STB começou há muitos anos – talvez muita gente não saiba, mas gravei um set para eles em 2015! Vivi momentos inesquecíveis nos navios da Só Track Boa nos últimos dois anos, e fico feliz demais de estarmos cada vez mais próximos. Um festival idealizado e produzido no Brasil, com a entrega artística e de produção que eles têm, é algo louvável. E eles fazem um baita trabalho ao levar tudo isso por todo país, com uma curadoria cada vez mais diversa e inovadora, reunindo pessoas de cenas diferentes em um mesmo espaço.”

O set escolhido foi impecável. Ao ser questionada sobre o b2b com Carola, Eli revelou: “Eu e a Carola estamos muito animadas para tocar juntas, é nosso primeiro set b2b! Tem um respeito e carinho mútuos, e tenho certeza que isso vai se traduzir no que vamos apresentar, passeando pelo house e suas diversas vertentes, com a energia lá em cima, como é característico no trabalho de nós duas.”

Como uma das figuras mais respeitadas da cena eletrônica, Eli não só entregou uma performance memorável, mas também reafirmou seu papel como uma verdadeira contadora de histórias através da música. Sua presença nesta edição do festival não apenas elevou o padrão do evento, mas também inspirou uma nova geração de artistas e amantes da música eletrônica.

O b2b foi muito bem recebido, e diversos fãs expressaram suas emoções com o set. Além disso, há pessoas na esperança de que Eli esteja presente na edição da Só Track Boa de BH, que acontecerá em setembro. Será que a temos presente por lá também?

Foi lindo demais — 𝙷 𝙾 𝙶 𝚂 𝚃 𝙴 𝙸 𝙽 (@IsaHogstein) June 15, 2024

Estarei no front e sei que vão emocionar pic.twitter.com/Dy5HEoAHyU — mariah carey e o seu radio rosa no Allianz 20.09 (@meiamradiorosa) June 14, 2024

The post O Impacto de Eli Iwasa na Só Track Boa 2024: Reflexões e Inspirações appeared first on BreakTudo.