Uma operação de combate ao narcotráfico, realizada neste domingo (1º), terminou com dois suspeitos mortos e a apreensão de aproximadamente três toneladas de drogas, além de um arsenal de armas de grosso calibre na zona rural de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). A matéria é do TH.

O confronto ocorreu nas proximidades da comunidade Costa do Paratari, e envolveu agentes da Companhia de Operações Especiais (COE) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), da Polícia Federal (PF).

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar (PMAM) do município, os policiais tentaram abordar uma lancha no Paraná do Supiá, no Rio Solimões, quando foram surpreendidos por disparos vindos da embarcação.

Os agentes revidaram e balearam dois dos ocupantes do barco. Os dois homens chegaram a ser levados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade de saúde.

Para reforçar a segurança no local e evitar novos confrontos, policiais militares foram enviados ao município em apoio à operação.

Suspeitos fugiram pela mata

Conforme a PM, outros seis suspeitos conseguiram fugir, pulando na água e adentrando a mata fechada. A lancha utilizada pelos criminosos, equipada com seis motores, acabou encalhada em um trecho do rio devido aos disparos recebidos.

Na embarcação, um grande carregamento de drogas e armas foi apreendido. Entre os armamentos, estavam: uma metralhadora calibre .50, sete fuzis e lança-granadas.

Segundo a polícia, todo o material apreendido será levado para Manaus, onde deve ser apresentado oficialmente em coletiva de imprensa nos próximos dias. Mais informações também serão divulgadas à medida que as investigações sobre o grupo criminoso avançam.