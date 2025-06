Homem é encontrado morto no porto da Manaus Moderna

Visuliazação: 0

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado boiando nas águas do Rio Negro na madrugada desta segunda-feira (02/06), na região da Manaus Moderna, no Centro.

O cadáver do sexo masculino que vestia apenas uma bermuda, foi avistado por passageiros de uma embarcação que trafegava próximo às embarcações atracadas na orla. Trabalhadores da região conseguiram resgatar o corpo, que ficou na orla até a chegada das autoridades.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e realizou a remoção do cadáver. De acordo com o relatório preliminar do IML, o corpo não apresentava sinais de violência e a causa da morte foi apontada como afogamento.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para tentar identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Outro cadáver

Esse é o segundo corpo encontrado na região portuária em 24 horas. No domingo (1º), outro homem foi encontrado boiando nas águas do igarapé do bairro Educandos, na zona Sul. Ele apresentava marcas de agressão pelo corpo.