As forças de segurança do Amazonas prenderam 139 pessoas e apreenderam quatro adolescentes durante a Operação Caminhos Seguros, voltada ao combate de crimes contra crianças e adolescentes. A ação durou 30 dias e foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com apoio de órgãos estaduais, municipais e federais.

Durante a operação, as equipes também resgataram 108 crianças e adolescentes em situação de exploração sexual ou vulnerabilidade. A maioria dos presos é suspeita de envolvimento em casos de estupro de vulneráveis.

Além das ações repressivas, a operação promoveu atividades educativas, como panfletagens, palestras e publicações em redes sociais, que alcançaram mais de 500 mil pessoas em todo o estado.

A operação contou com a atuação conjunta da Polícia Civil (PC-AM), Polícia Militar (PMAM), Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Secretaria de Educação, Sejusc e demais órgãos que integram a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente no Amazonas.

