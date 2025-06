Dois homicídios marcam madrugada violenta na zona norte de Manaus

Visuliazação: 2

A madrugada desta quinta-feira (05/06) foi marcada por dois assassinatos na zona norte de Manaus. Os crimes ocorreram em bairros diferentes, com vítimas ainda não identificadas e métodos de execução violentos. Ambos os casos serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O primeiro caso aconteceu por volta de 00h15 na rua Galileia, comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, no bairro Novo Aleixo. Um jovem de aproximadamente 20 anos foi encontrado morto, com a cabeça desfigurada por disparos de arma de fogo.

Jovem executado na madrugada desta quinta-feira – Foto: Reprodução

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), uma equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazia patrulhamento de rotina quando foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) com a denúncia de um homicídio.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo do jovem caído na esquina, coberto de sangue e com diversos tiros na cabeça. Ele estava trajando apenas uma calça jeans e tinha cabelos curtos pintados de loiro.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo, enquanto peritos do Departamento Técnico-Científico (DPTC) fizeram a perícia no local. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas, segundo informações preliminares, o jovem foi abordado por criminosos armados e executado. Moradores não souberam informar se a vítima era moradora da área.

Briga entre moradores de rua

Por volta das 1h desta quinta, outro assassinato foi registrado na rua Tabosa de Miranda, no Núcleo 3 do bairro Cidade Nova. Um morador em situação de rua, identificado apenas como “Neto”, foi morto a pauladas após uma discussão com outro homem também em situação de rua.

Segundo relatos iniciais de testemunhas, a briga começou de forma verbal, mas se intensificou até que o agressor pegou um pedaço de madeira e desferiu vários golpes na cabeça da vítima. Neto morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O suspeito fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado.

Assim como no caso anterior, o IML e o DPTC foram acionados para os procedimentos de perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve utilizar imagens de câmeras próximas e depoimentos para tentar identificar e localizar o autor do homicídio.

Informações sobre os crimes podem ser repassadas de forma anônima pelos números 190 ou 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança.