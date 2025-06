Visuliazação: 0

Em um eventual segundo turno das eleições presidentes, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatariam na disputa pelo Palácio do Planalto com 41%. A informação consta na pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (5).

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Além da disputa com Bolsonaro, o levantamento também apresentou outros sete cenários aos entrevistados (veja os números final do texto) para presidente.

De acordo com a pesquisa, Lula está tecnicamente empatado com Tarcísio (governador de São Paulo), a ex-primeira dama Michelle, Ratinho Jr. (governador do Paraná) e Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul).

O presidente segue à frente do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Na pesquisa anterior, divulgada em abril, Lula vencia todos os outros concorrentes e empatava somente com Bolsonaro, que está inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030 e não pode se candidatar nas próximas eleições.

Veja os números da pesquisa:

Cenário 1

Lula x Jair Bolsonaro

Lula (PT): 41%

Jair Bolsonaro (PL): 41%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Cenário 2

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula (PT): 41%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 40%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 14%

Cenário 3

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 43%

Michelle Bolsonaro (PL): 39%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 14%

Cenário 4

Lula x Ratinho Júnior

Lula (PT): 40%

Ratinho Júnior (PSD): 38%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Cenário 5

Lula x Eduardo Leite

Lula (PT): 40%

Eduardo Leite (PSD): 36%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 19%

Cenário 6

Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 44%

Eduardo Bolsonaro (PL): 34%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Cenário 7

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 42%

Romeu Zema (Novo): 33%

Indecisos: 6%

Branco/nulo/não vai votar: 19%

Cenário 8

Lula x Ronaldo Caiado