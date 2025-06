Visuliazação: 0

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), participa ativamente do 15º Congresso da Sociedade Brasileira de DST (SBDST), 11º Congresso Brasileiro de AIDS e 6º Congresso Latino-Americano de IST/HIV/AIDS, realizado de 3 a 6 de junho, no Rio de Janeiro.

O congresso reúne profissionais de saúde, pesquisadores, gestores e representantes da sociedade civil. O público é oriundo de diversos países para discutir avanços científicos e estratégias inovadoras no enfrentamento às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), com foco especial na eliminação da transmissão vertical (da mãe para o bebê), ainda um desafio no Brasil e no mundo.

Para a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a participação no evento é parte de uma diretriz institucional de valorização da formação continuada e da atuação com base em evidências. “Nossa presença no congresso fortalece a resposta do Amazonas às IST, especialmente porque amplia o acesso a experiências bem-sucedidas e ao que há de mais atual em ciência e gestão em saúde pública”, ressalta.

Representando a FVS-RCP no evento, o coordenador do Programa Estadual de HIV/Aids da FVS-RCP, Rodrigo Pedroza, destaca a troca de experiências como essencial para aprimorar a resposta do estado. “Este congresso é uma oportunidade para atualizar conhecimentos, trocar experiências e fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico e cuidado no Amazonas”, afirma Rodrigo.

Também integram a delegação amazonense a farmacêutica Marineide da Silva, do Programa Estadual de HIV/Aids da FVS-RCP, com atuação nas discussões sobre assistência farmacêutica. A profissional foi convidada pelo Ministério da Saúde para compor a equipe de avaliação e validação nacional da transmissão vertical do HIV (mãe para o bebê) no país.

Participa também Diego Rafael Batista, representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e Aids no Amazonas, cuja participação fortalece o protagonismo da sociedade civil nas políticas públicas de saúde.

“Todas as construções deveriam, em tese, partir do movimento social. Quando a FVS apoia isso, está fomentando essa construção. Trazer o movimento social também é uma maneira de fazer entender algumas nuances da questão científica teórica”, afirma Diego, acrescentando que o evento também fortalece o diálogo mais profundo e embasado.

Qualidade técnica que gera resultados

Com mais de 50 sessões programadas, entre conferências, mesas-redondas e simpósios, o congresso é uma imersão técnica que amplia o repertório dos profissionais e promove a integração entre ciência, gestão e política pública.

Em 2025, o Amazonas contabiliza 4,1 mil casos de IST. O número reforça a importância de espaços como o congresso, que contribuem para aprimorar a vigilância epidemiológica, fortalecer ações preventivas, visando o cuidado integral à população.

A presença da FVS-RCP neste evento reafirma o papel da instituição como protagonista na construção de respostas qualificadas e atualizadas aos desafios das IST no Amazonas.

